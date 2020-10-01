Kilis'te "Alın Terime Değer Katıyorum" projesi için protokol yapıldı

Kilis'te sebze üreticilerinin ürünlerini işleyip paketleyecek tesisin kurulması amacıyla hazırlanan "Alın Terime Değer Katıyorum" projesi kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Kilis'te sebze üreticilerinin ürünlerini işleyip paketleyecek tesisin kurulması amacıyla hazırlanan "Alın Terime Değer Katıyorum" projesi kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Kilis Yatırım Destek Ofisinde düzenlenen imza töreninde konuşan İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

İstihdam ve katma değer yaratan bir proje olduğunu belirten Akyılmaz, "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programımız kapsamında Alın Terime Değer Katıyorum Projesi ile Kilis Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde kuracağımız sebze işleme tesisinin destek sözleşmesini İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ile imzaladık. Üretim, istihdam ve katma değer yaratan 1 milyon 345 bin lira bütçeli bu yatırımın hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz