KİLİS'TE, ALAEDDİN YAVAŞCA ÜZÜNTÜSÜ

KİLİS (DHA) - ÜNLÜ bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetmesi memleketi Kilis'te üzüntüye yol açtı

Türk müziğinin duayenleri arasında yer alan Kilisli devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yaşında hayata veda etti. Alaeddin Yavaşca'nın ölümü memleketi Kilis'te üzüntüye yol açtı. Kilis'te ismi park ve kültür merkezine verilen, heykeli yapılan Alaeddin Yavaşca'nın doğduğu evin ise müzeye dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor.İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, '1926 yılında Kilis'te doğan Alaeddin Yavaşca'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Alaeddin Yavaşca, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Müziği ödülüne layık götürülen bir kişidir. Kendisi bıraktığı eserlerle, yetiştirdiği öğrenciler ile hep hafızalarda kalacaktır. Alaeddin Yavaşca'nın doğup büyüdüğü evin restorasyonu tamamlandı ve kısa sürede isminin verildiği müzeye dönüştürülecek" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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