Kilis'te Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlenecek

27.09.2019 15:50

Kilis'te, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlenecek.

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik Zeka Oyunları ve Kodlama Derneği (KOZDER) işbirliği ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel organize edilen turnuvaya kentte görev yapan öğretmenlerin katılabileceği bildirildi.

Açıklamada, turnuvada dereceye giren ilk üç öğretmenin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirileceği belirtilerek, "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, Reversi ve Koridor oyunlarından oluşmakta. Bakanlığımız 2023 vizyonunda da ayrı bir başlık olarak açılan akıl oyunlarını önce meslektaşlarımız, sonra öğrencilerimiz, en son olarak da ilimiz kamuoyu nezdinde yaygınlaştırma amaçlı yarışmaya tüm halkımız da ayrıca davetlidir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA