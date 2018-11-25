Kilis'te, Ak Partili Kadınlardan Açıklama

Ak Parti Kilis İl Kadın Kolları, '25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar adına konuşan Ak Parti Kilis Kadın Kolları İl Başkanı Gönül Öztin; kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini söyledi. Aile içi şiddetin de hala en yaygın şiddet biçimi olduğunu vurgulayan Öztin, Biz AK Partili kadınlar olarak bu durumun kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz dedi. Öztin, AK Parti iktidarında kadın ve çocuklara yönelik şiddetin son bulması için yapılan çalışmaların öneminin de unutulmaması gerektiğini kaydetti.