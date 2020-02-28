Kilis'te AK Parti ilçe kongreleri iptal oldu
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
Haberler » Politika » Kilis'te AK Parti ilçe kongreleri iptal oldu - Haberler

Kilis'te AK Parti ilçe kongreleri iptal oldu

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, hafta sonu yapılacak Elbeyli, Musabeyli, Polateli ilçe kongrelerinin iptal edildiğini söyledi.

28.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:05
Kilis'te AK Parti ilçe kongreleri iptal oldu

İl Başkanı Mehmet Murat , hafta sonu yapılacak , Musabeyli, Polateli ilçe kongrelerinin iptal edildiğini söyledi.


İl Başkanı Karataş, İdlib'deki şehitler nedeniyle Hafta sonu yapılacak olan AK Parti Elbeyli, Musabeyli, Polateli ilçelerinin iptal edildiğini açıkladı.


Karataş, kongrelerin ilerleyen bir tarihte yapılacağını ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler