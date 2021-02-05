Kilis'te AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kilis'te AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi yapıldı

05.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:24
Kilis'te AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi yapıldı

Kilis'te AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Kilis'te AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Kentteki Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Eski İl Gençlik Kolları Başkanı Haluk Korkmaz, sevinçli, gururlu ve mutlu bir gün yaşadığını söyledi.

Korkmaz, makamların kimseye mülk olmadığını, bu sıfatların sadece imtihan ve Allah'ın rızasını kazanmak için bir vesile olduğu şuurunu kaybetmeyerek görevini yaptığını belirterek, "Bu bayrağı, daha ileriye taşıyacağına gönülden inandığım, dürüstlüğüne, dava şuuruna kefil olduğum kardeşim, dava arkadaşım Musa Kara'ya teslim ediyor olmak benim için ayrı bir onurdur. Değerli kardeşlerim sizler bu davanın temel taşları olarak bu hizmet bayrağını en önde taşıyan yiğit insanlarsınız, Rabbim yolunuzu, yolumuzu açık etsin." dedi.

Tek liste halinde gidilen seçimde geçerli oyların tamamını alan Musa Kara, AK Parti Kilis Gençlik Kolları Başkanlığına getirildi.

Kongreye, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mehmet Ağarak, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Ali Sunal Cem Yılmaz Guy Ritchie
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Hakan Kutlu Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 18:26:00. #1.16#
title