Kilis'te AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi yapıldı

Kilis'te AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Kentteki Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Eski İl Gençlik Kolları Başkanı Haluk Korkmaz, sevinçli, gururlu ve mutlu bir gün yaşadığını söyledi.

Korkmaz, makamların kimseye mülk olmadığını, bu sıfatların sadece imtihan ve Allah'ın rızasını kazanmak için bir vesile olduğu şuurunu kaybetmeyerek görevini yaptığını belirterek, "Bu bayrağı, daha ileriye taşıyacağına gönülden inandığım, dürüstlüğüne, dava şuuruna kefil olduğum kardeşim, dava arkadaşım Musa Kara'ya teslim ediyor olmak benim için ayrı bir onurdur. Değerli kardeşlerim sizler bu davanın temel taşları olarak bu hizmet bayrağını en önde taşıyan yiğit insanlarsınız, Rabbim yolunuzu, yolumuzu açık etsin." dedi.

Tek liste halinde gidilen seçimde geçerli oyların tamamını alan Musa Kara, AK Parti Kilis Gençlik Kolları Başkanlığına getirildi.

Kongreye, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mehmet Ağarak, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz