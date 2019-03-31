Kilis'te, AK Parti 4'te 4 Yaptı

KİLİS'te Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre il merkezi ile 3 ilçe belediye başkanlıklarını AK Parti kazandı.

Kilis'te, bugün 229 sandıkta 65 bin 387 seçmen sandığa giderek tercihlerini yaptı. Sandıkların tamamının açıldığı kentte kesin olmayan sonuçlara göre; Kilis Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Mehmet Abdi Bulut, Musabeyli Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Ayhan Yılmaz, Elbeyli Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Süleyman Şimşek, Polateli Belediye Başkanlığı'na ise AK Parti'li Hakkı Çelik seçildi.

Kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık kutlama yaparak adayları tebrik etti. - Kilis

Kaynak: DHA