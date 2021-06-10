KİLİS'TE AĞIR İKLİM SAHRA HASTANESİ KURULUMU EĞİTİMİ
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KİLİS'TE AĞIR İKLİM SAHRA HASTANESİ KURULUMU EĞİTİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, 5 ilde bulunan UMKE ekiplerinin katılımlarıyla, ağır iklim sahra hastanesi kurulumu eğitimi düzenlendi.

KİLİS'te, 5 ilde bulunan UMKE ekiplerinin katılımlarıyla, ağır iklim sahra hastanesi kurulumu eğitimi düzenlendi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenenağır iklim sahra hastanesi kurulumu eğitimi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, İl Sağlık Müdürü Doktor Mahmut Arık, Samsun, Ordu, Amasya, Erzurum, Erzincan ve Sinop illerinden katılan UMKE ekiplerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kilis'te ağır iklim sahra hastanesi kurulumu eğitiminin yapıldığını ve ülkenin her tarafına aynı hizmeti verebilecek kapasite olduklarını ifade eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz "Bir hafta süren eğitimlere Samsun Bölgeye bağlı bütün UMKE ekipleri katılıyor. 'ağır iklim sahra hastanesi nasıl kurulur, donanımı nasıl yerleştirilir, eğitmenlerimiz tarafından bu eğitim verildi. Ağır iklim sahra hastanesine ek olarak personel barınma yerleştirildi. Sadece hastane olarak değil, personelin yaşamını sürdürebileceği koşullar sağlandı. Personelin barınma yerleri de sağlanmış oldu. Her türlü acil afet durumuna sahra hastanesi en hızlı şekilde kurulması eğitimi yapıldı. Ülkemizin her tarafına aynı hizmeti verebilecek kapasitedeyiz. 50 personel ile ağır iklim sahra hastanesi kurulumu tamamlandı" dedi.

İl Sağlık Müdürü Doktor Mahmut Arık ise eğitimlerin önemli olduğunu ifade ederek, "Samsun, Ordu, Amasya, Erzurum, Erzincan ve Sinop illerinden katılan UMKE ekipleri ile birlikte bu eğitimi gerçekleştirdik. 50 arkadaşımız bu eğitimi beraber yürüttüler? dedi

KİLİS'TE AĞIR İKLİM SAHRA HASTANESİ KURULUMU EĞİTİMİ
KİLİS'TE AĞIR İKLİM SAHRA HASTANESİ KURULUMU EĞİTİMİ
KİLİS'TE AĞIR İKLİM SAHRA HASTANESİ KURULUMU EĞİTİMİ
KİLİS'TE AĞIR İKLİM SAHRA HASTANESİ KURULUMU EĞİTİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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