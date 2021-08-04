KİLİS'TE, AĞILDAN KOYUN HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KİLİS'TE, AĞILDAN KOYUN HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, ağıldan 30 koyun çalan M.A., jandarma tarafından yakalandı.

KİLİS'te, ağıldan 30 koyun çalan M.A., jandarma tarafından yakalandı. Koyunlardan 20'si bulunurken, satılan 10'unun da parası sahibine teslim edildi.

Tahtalı Mahallesi'nde besicilik yapan Yusuf Özpolat, ağılındaki 30 koyununun çalındığını fark edince jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelerek çalışma başlatan jandarma, koyunların M.A. tarafından çalındığını saptadı. Şüphelinin adresine baskın düzenleyen ekipler, ağılda çalınan koyunlardan 20'sini bulurken, 10'unun da satıldığını belirleyerek, parasına ulaştı. Koyunlar ve para sahibine teslim edilirken, M.A. da gözaltına alındı.

Yusuf Öztopal, hayvanlarının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirtip, jandarmaya teşekkür etti.

KİLİS'TE, AĞILDAN KOYUN HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
KİLİS'TE, AĞILDAN KOYUN HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
KİLİS'TE, AĞILDAN KOYUN HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
KİLİS'TE, AĞILDAN KOYUN HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
KİLİS'TE, AĞILDAN KOYUN HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Manavgat'taki yangında hasar görerek yıkılmasına karar verilen evler işaretlenmeye başladı
Manavgat'taki yangında hasar görerek yıkılmasına karar verilen evler işaretlenmeye başladı
Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış
Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Haydar Aliyev Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Jülide İskenderoğlu
Magazin Seda Sayan Burcu Biricik Diana Spencer Mohammed Al Saloussi
Spor Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Valentin Rosier Meliha İsmailoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KİLİS'TE, AĞILDAN KOYUN HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:30:07. #1.15#

title