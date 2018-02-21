Kilis'te Afrin Şehitleri İçin Aşure Dağıtıldı

Kilis'te bir esnaf Afrin şehitleri için bin 500 kişiye aşure dağıttı.

Türkiye'nin dört bir tarafında Mehmetçikler ile Afrin'a destek olmak için başlatılan kampanyalar sürerken, Kilisli tatlı ustası Yücel Culhaoğlu, Afrin'de şehit olan Mehmetçikler için bin 500 kişilik aşure pişirerek dağıttı. Vatandaşlar aşure dağıtımına yoğun ilgi gösterdi. Yücel Culhaoğlu, Afrin şehitleri için aşure dağıttıklarını ifade ederek, "İnşallah Afrin hareketi bittikten sonra yine aşure yapıp dağıtacağız. Devletimizin, milletimizin birlikteliği için şehitlerimiz ruhuna için dağıtıyoruz. Gazilerimize Allah şifa versin, bu nedenle bugün aşure dağlıyoruz" dedi. - KİLİS