Kilis'te acil çağrıların tek merkezden yönetileceği "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi

Kilis'te acil çağrıların tek merkezden yönetilmesi amacıyla kurulan "112 Acil Çağrı Merkezi" açıldı.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirilecek 112 Acil Çağrı Merkezlerinden biri daha hizmete girdi.

Sağlık, emniyet, jandarma, orman işletmesi, itfaiye ve AFAD'a gelen ihbarların alınıp yönlendirileceği Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki binada vatandaşlara daha iyi hizmet sağlanacak.

Vali Recep Soytürk, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin Kilis için hayırlara vesile olmasını dileyerek, sistemdeki bütün eksikliklerinin giderildiğini belirtti.

Gelen çağrıların yüzde 78'inin asılsız olduğuna dikkati çeken Soytürk, "Bizi en çok rahatsız eden gereksiz çağrılardır. Gelen çağrıların yüzde 78'i meşgul ediyor ve bu meşguliyet buranın efektif çalışmasını olumsuz etkiliyor. En fazla çağrı emniyet bölgesinden geliyor. Sonra sağlık hizmetleri ve jandarma şeklinde geliyor. En az çağrı ise orman ve AFAD ekiplerine geliyor." dedi.

Soyturk, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin İçişleri Bakanlığının çalışmalarıyla tüm yurtta hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz