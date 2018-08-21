Kilis'te "Acemi Kasaplar" Hastanelik Oldu

Kilis'te "Acemi Kasaplar" Hastanelik Oldu

Kilis'te kurban kesmek isterken kendisini yaralayan "acemi kasaplar" hastanelik olduKilis'te bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 30 kişi kendisini yaraladı.

Kilis'te

Kilis'te kurban kesmek isterken kendisini yaralayan "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Kilis'te bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 30 kişi kendisini yaraladı.

"Acemi kasaplar" yakınları ya da 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'nde ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

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