Kilis'te "Acemi Kasaplar" Hastanelik Oldu
Kilis'te kurban kesmek isterken kendisini yaralayan "acemi kasaplar" hastanelik olduKilis'te bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 30 kişi kendisini yaraladı.
Kilis'te kurban kesmek isterken kendisini yaralayan "acemi kasaplar" hastanelik oldu
Kilis'te bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 30 kişi kendisini yaraladı.
"Acemi kasaplar" yakınları ya da 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'nde ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.