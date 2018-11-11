Kilis'te 9 Kişilik Gruptan Hayvanlara İşkence Protestosu

Kilis'te 9 kişilik gruptan hayvanlara işkence protestosu

Protestoya çoğu çocuk toplam 9 kişi katıldı

KİLİS - Kilis'te Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Kilis Temsilciliği tarafından son dönemlerde ülke genelinde artan hayvanlara işkence protesto edildi. Eyleme çoğu çocuk sadece 9 kişi katıldı.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Kilis Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Hayvana şiddet ve işkence olaylarına karşı yapılan protestoya ellerinde dövizler bulunan sadece 9 kişinin katılması dikkat çekti. Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Kilis Temsilcisi Ayşe Öztürk, basın açıklamasında ise Türkiye'nin geçmişte hayvanlar için vakıf kuran bir ülke olduğunu hatırlatarak, Cumharbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'dan hayvana şiddet ve işkence gibi suçların da TCK kapsamını alınmasını istedi. Öztürk, yasanın bir an önce çıkartılmasını talep ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir an önce gerekli düzenlemenin yapılması talimatı olmasına rağmen bazı bürokratlar, sokak hayvanları için katliam maddelerini, hayvanları koruma kanunu değiştirmek için tasarıya eklediler. Ankara'da bile bir tek belediyenin hayvan barınağına gitmemiş olan, uygulamalardan ve ölüm koşullarından habersiz bürokratlar, kapalı kapılar ardında sivil toplum örgütlerinden, kamuoyundan gizleyerek, tasarıyı Cumhurbaşkanlığına ve TBMM sunmaya hazırlandılar. Sokaklardaki hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü ülkemizde 2014 yılında çıkarılan yasayla hayvanları zehirleyerek değil, tıbbı koşullarda kısırlaştırarak, kontrol altına alınması gerekiyor" dedi.

Açıklamanın ardından protestoya katılan 9 kişi sessizce meydandan ayrıldı.