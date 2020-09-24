Kilis'te 84 yabancı uyruklu yakalandı
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Kilis'te 84 yabancı uyruklu yakalandı

24.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:32
Kilis'te 84 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 84 yabancı uyruklu yakalandı.

Kilis'te, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 84 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, polis ekipleri tarafından farklı adreslere yapılan operasyonlarda, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 84 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemleri için Kilis İl Göç Müdürlüğüne götürüldü.

Bu kişilerin ülkeye kaçak yollarla girişini organize ettikleri iddiasıyla da 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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