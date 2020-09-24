Kilis'te 84 kaçak göçmen, 24 organizatör yakalandı
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Kilis'te 84 kaçak göçmen, 24 organizatör yakalandı

24.09.2020 12:12 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:18
Kilis'te 84 kaçak göçmen, 24 organizatör yakalandı

KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 84 kaçak göçmen yakalandı.

KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 84 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 24 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptığı 14 ayrı operasyonda Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geldiği belirlenen 84 kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklu 84 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişinin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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