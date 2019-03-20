Kilis'te 800 Çocuğa Bisiklet Dağıtıldı

KİLİS Belediyesi tarafından başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında, 800 çocuğa daha bisikletleri törenle dağıtıldı. 7 Aralık Stadında düzenlenen Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Zawawi, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, küçük çocuklar ile ailelerinin katıldığı törende konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, öğrencilere yarıyıl tatili hediyesi olarak 15 bin bisiklet dağıtma kararı aldıklarını söyledi. Daha önce de gruplar halinde öğrencilere hediyelerini verdiklerini belirten Kara, bugün yapılan törende de 800 bisikleti öğrencilere hediye edeceklerini kaydetti.

Kentteki tüm çocukları bisiklet sahibi yapmayı amaçladıklarını ifade eden Kara, öğrencilerden spor yapmalarını ve derslerine çok çalışmalarını istedi.

Yapılan konuşmaların ardından tribünü dolduran çocuklar, koşarak bisikletlerini aldı ve evlerinin yolunu tuttu. - Kilis

Kaynak: DHA