Kilis'te 8 kaçak göçmen yakalandı SURİYE'den kaçak yollarla gelen 8 kaçak göçmen, Kilis'te yakalandı.

SURİYE'den kaçak yollarla gelen 8 kaçak göçmen, Kilis'te yakalandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Mahallesi'nde yaptıkları denetimler sırasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 8 Suriyeli'nin, kaçak yollarla yurda giriş yaptığı belirlendi. 8 Suriyeli, Şabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Aracın sürücüsü N.S. ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA