Kilis'te 770 paket kaçak sigara ele geçirildi Kilis'in Elbeyli ilçesinde 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen plakası ve sürücüsünün kimliği açıklanmayan bir tırda şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, aracın farklı bölümlerinde 770 paket kaçak sigara bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA