Kilis'te 770 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kilis'in Elbeyli ilçesinde 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
22.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:42
Kilis'in Elbeyli ilçesinde 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen plakası ve sürücüsünün kimliği açıklanmayan bir tırda şüphe üzerine arama yaptı.
Aramada, aracın farklı bölümlerinde 770 paket kaçak sigara bulundu.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA