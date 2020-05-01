HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kilis'te 700 esnaf kredi kullandı

Kilis'te 700 esnaf kredi kullandı
01.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:59

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Odalara kayıtlı 700 esnafın kredi kullandığını kaydetti.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Odalara kayıtlı 700 esnafın kredi kullandığını kaydetti.

KESOB Başkanı Şevket Memiler, Halk Bankasının esnaflar için sunduğu kredinin devam ettiğini belirterek, bu güne kadar kentte bulunan 700 esnafın bu krediden faydalandığını ifade etti. Memiler, "Bu krediden faydalanabilmek için Esnaf Odalarına kayıtlı bir esnaf olmanız yeterlidir. Şu ana kadar 700 esnafımız bu krediden faydalanmıştır. Yıllık sadece yüzde 4.5 oranında faizli 36 ay vadeli oranıyla verilen bu kredi 25 bin liraya kadar verilmektedir. Kredi notu 700'ün üzerinde olan esnaflarımız sadece imza karşılığında bu krediyi kullanabilirken, kredi notu 700'ün altında olan esnafımız bir kefil bularak bu krediyi alabilirler. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığımızın e-devlet üzerinden pandemi nedeniyle durumu kötü olan esnafımıza verdiği 1.000 liralık yardım devam etmektedir. Esnafımız, Cumartesi-Pazar günü kimlik numaralarının son rakamının ne olduğu önemli olmadan başvurularını yapabilirler. Hafta içi müracaat etmek isteyen olursa TC numarasının sonu 0 olanlar Pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar Cuma günü müracaat edebilirler. Bu zor günlerde esnafımızdan desteğini esirgemeyerek, Sosyal Yardımlaşma fonu vasıtasıyla iş yeri kapalı olan durumu zayıf esnaflarımıza vermiş oldukları destek için Valimiz Recep Soytürk'e, dükkanı kapalı olan esnafımıza vermiş olduğu gıda kolisi desteği için Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut a şükranlarımızı arz ederiz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor Ekonomi
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı Ekonomi
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu Ekonomi
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,04'ten işlem görüyor Ekonomi
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,04'ten işlem görüyor
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı Ekonomi
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Hande Yener Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Ali Koç Bülent Uygun Lionel Messi Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla 1 Mayıs Futbolcu İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: Kilis'te 700 esnaf kredi kullandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 14:14:55. #1.14#
title