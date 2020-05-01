Kilis'te 700 esnaf kredi kullandı

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Odalara kayıtlı 700 esnafın kredi kullandığını kaydetti.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Odalara kayıtlı 700 esnafın kredi kullandığını kaydetti.

KESOB Başkanı Şevket Memiler, Halk Bankasının esnaflar için sunduğu kredinin devam ettiğini belirterek, bu güne kadar kentte bulunan 700 esnafın bu krediden faydalandığını ifade etti. Memiler, "Bu krediden faydalanabilmek için Esnaf Odalarına kayıtlı bir esnaf olmanız yeterlidir. Şu ana kadar 700 esnafımız bu krediden faydalanmıştır. Yıllık sadece yüzde 4.5 oranında faizli 36 ay vadeli oranıyla verilen bu kredi 25 bin liraya kadar verilmektedir. Kredi notu 700'ün üzerinde olan esnaflarımız sadece imza karşılığında bu krediyi kullanabilirken, kredi notu 700'ün altında olan esnafımız bir kefil bularak bu krediyi alabilirler. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığımızın e-devlet üzerinden pandemi nedeniyle durumu kötü olan esnafımıza verdiği 1.000 liralık yardım devam etmektedir. Esnafımız, Cumartesi-Pazar günü kimlik numaralarının son rakamının ne olduğu önemli olmadan başvurularını yapabilirler. Hafta içi müracaat etmek isteyen olursa TC numarasının sonu 0 olanlar Pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar Cuma günü müracaat edebilirler. Bu zor günlerde esnafımızdan desteğini esirgemeyerek, Sosyal Yardımlaşma fonu vasıtasıyla iş yeri kapalı olan durumu zayıf esnaflarımıza vermiş oldukları destek için Valimiz Recep Soytürk'e, dükkanı kapalı olan esnafımıza vermiş olduğu gıda kolisi desteği için Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut a şükranlarımızı arz ederiz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA