Kilis'te 7 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 7 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde Suriye uyruklu şüpheli S.A'nın kullandığı araçta yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.

Araçtaki yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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