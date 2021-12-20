Kilis'te 7 kaçak göçmen yakalandı
KİLİS'te, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 göçmen yakalandı.
KİLİS'te, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 göçmen yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu ve Ekrem Çetin mahallelerinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 7 göçmeni yakaladı. Kaçak olarak yurda giriş yapan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri