Kilis'te 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te yasa dışı yollardan yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis'te 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te yasa dışı yollardan yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkeze bağlı Demirışık köyündeki Suriye sınır hattından yurda kaçak girenler olduğunu tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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