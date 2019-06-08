Kilis'te 7 düzensiz göçmen yakalandı
Kilis'te yasa dışı yollardan yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Kilis'te yasa dışı yollardan yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkeze bağlı Demirışık köyündeki Suriye sınır hattından yurda kaçak girenler olduğunu tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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