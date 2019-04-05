Kilis'te "7'den 70'e Elbeyli Okuyor" Projesi

Kilis'in Elbeyli ilçesinde "7'den 70'e Elbeyli Okuyor" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde bir araya gelen Kaymakam Kadir Duman, Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Kara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yılmaz, daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci kitap okudu.

Kaymakam Duman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının okuyan bir Türkiye'nin inşası için üzerlerine düşün görevi yerine getirmek olduğunu söyledi.

Uzun vadede devam ettirmeyi planladıkları projeyle ilçedeki tüm dersliklerde okuma saatleri düzenleyeceklerini anlatan Duman, şöyle devam etti:

"Kahvehanelere kitap alacağız ve oralarda okuma etkinliği düzenleyeceğiz. Önemli olan çocuklarımızın okuması için onlara rol model olan aile bireylerinin ve öğretmelerin okuması. Bu yüzden projemize sadece çocuklarımızı katmadık, 7'den 70'e diyerek tüm aile bireylerini dahil ettik. Erkeğiyle, kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle tüm Elbeyli halkını kattık. Velilerimiz ve çocuklarımızla akşamları okul çıkışlarında okuma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Çünkü kitap okuyan ülkeler sıralamasında ülkemiz ne yazıkki çok gerilerde. İlk emri 'oku' olan bir medeniyetin insanlarının okuyamaması ayrı bir sorun. Bu yüzden çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak için böyle bir proje başlattık."

Duman, proje kapsamında sınıflardan başlayarak okullarda ve ilçe genelinde en fazla kitap okuyanların ayrı ayrı ödüllendirileceğini aktardı.

Öğrencilerden Dilan Güngör de herkesin kitap okuması gerektiğini belirterek, projenin öğrencilerin kendi benliğini ve kişiliklerini geliştirebilmesi için önemli bir çalışma olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA