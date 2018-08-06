Kilis'te 7 Bin 500 Aileye Bayram Yardımı

Kilis Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 7 bin 500 aileye ayakkabı ve kıyafet yardımı yapılmaya başlandı.

Kilis Belediyesi ile yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçirilen "Meslek Zenginleştirme Projesi" kapsamında tarihi evlerde oluşturulan mesleki eğitim merkezlerince gerçekleştirilen etkinlikte Kilis Belediyesi Gıda Bankası'na kayıtlı ihtiyaç sahibi aileler, ayakkabı ve kıyafetlerini seçmenin mutluluğunu yaşadı.

Abidin Ağa Konağı Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi Müdürü Özlem Kilislioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Hasan Kara'nın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında 140 bin parçadan oluşan yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Dağıtımlara, kent genelinde faaliyet gösteren 12 ayrı Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezlerinde bugün itibarıyla başlandığını anlatan Kilislioğlu, "Kurban Bayramı öncesi Kilis Belediyesi Gıda Bankasına kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerimizi bayramlıklarını almak üzere merkezimize çağırıyoruz. Şu anda 12 ayrı noktada dağıtım devam ediyor. Yaklaşık 7 bin 500 ailemiz ve 140 bin parça malzememiz var. Hepsini bayramdan önce asıl sahiplerine ulaştıracağız." diye konuştu.

Kilislioğlu, yardımların bayrama kadar aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.