Kilis'te 69 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı
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Kilis'te 69 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı

KİLİS'te yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen 69 kaçak göçmen yakalandı.

10.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:18
Kilis'te 69 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı

KİLİS'te yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen 69 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin yurda girmesine yardım ettiği belirlenen 6 kişi ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada Suriye uyruklu 69 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler 'ne teslim edildi.Polis ekipleri kaçakların yurda girişine yardım ettiğini belirlediği 6 kişiyi gözaltına alırken, 3 kişin ise yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. 


Kaynak: DHA
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