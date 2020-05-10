Kilis'te, 65 yaş üstü 50 gün sonra dışarı çıktı
10.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:27
KİLİS'te, 65 yaş üstü vatandaşlar günler sonra dışarı çıkıp sokaklarda dolaştı, parklarda birbiriyle sohbet etti.
KİLİS'te, 65 yaş üstü vatandaşlar günler sonra dışarı çıkıp sokaklarda dolaştı, parklarda birbiriyle sohbet etti.
- Kilis
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, bugün saat 11.00'de 4 saatlik izinlerini kullanmak için maskelerini takarak dışarı çıktı. 50 gün sonra sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindekiler, yürüyüş yapıp parklarda birbiriyle sohbet ederek hasret giderdi. Sokağa çıkan kadınlara, belediye görevlileri Anneler Günü nedeniyle çiçek verirken, vatandaşlar günler sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
- Kilis
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Kaynak: DHA