Kilis'te 60 litre zeytinyağı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te bir evden 60 litre zeytinyağını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
KİLİS (AA) - Kilis'te bir evden 60 litre zeytinyağını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaylak Mahallesi'nde S.Y'ye ait evden 60 litre zeytinyağının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kilimlikleri tespit edilen şüpheli M.N.K. ve O.K. gözaltına alındı.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel