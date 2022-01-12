Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 6 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 6 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İsmet Paşa Mahallesi'nde yabancı uyruklu N.I'nın ikametinde yabancı şahıslar olduğu bilgisi üzerine ikamete gelerek, evde bulunanların kimlik sorgulamasını yaptı. Evde bulunan 6 kişinin illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldiği belirlendi. Yabancı uyruklu 6 kişi Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İkamet sahibi N.I.'nin ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KİLİS

Tezgahın üzerindeki kireç çözücüyü su diye içen 18 aylık bebek yaşam savaşı veriyor

Tezgahın üzerindeki kireç çözücüyü su diye içen 18 aylık bebek yaşam savaşı veriyor

 Kolombiya'da 4.9 ton kokainin ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Türkiye'den 14 kişiye gözaltı

Kolombiya'da 4.9 ton kokainin ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Türkiye'den 14 kişiye gözaltı

 Fuhuş operasyonunda iğrenç detaylar! Okul servisinde fuhuş yaptırdılar, aralarında memurlar da var

Fuhuş operasyonunda iğrenç detaylar! Okul servisinde fuhuş yaptırdılar, aralarında memurlar da var

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title