Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KİLİS'te, polisin düzenlediği operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 Suriye uyruklu göçmen yakalandı, 1 organizatör de gözaltına alındı.

KİLİS'te, polisin düzenlediği operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 Suriye uyruklu göçmen yakalandı, 1 organizatör de gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İsmet paşa Mahallesi'nde Suriyeli uyruklu N.I.'nın yaşadığı evde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, evde yaptığı aramada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriyeli 6 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatörlük yapan ev sahibi N.I. ise gözaltına alındı.


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Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri

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