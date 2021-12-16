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Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 6 göçmen, Kilis'te yakalandı.

KİLİS (İHA) - Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 6 göçmen, Kilis'te yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Nedim Ökmen Mahallesi'nde durdurduğu iki otomobilde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kaçak göçmenler, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla sürücü M.Ç. ile M.M.A. gözaltına alındı.

(İHA)

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