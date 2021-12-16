Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 araçta, Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nedim Ökmen Mahallesi'nde plakası açıklanmayan 2 aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 6 göçmen yakalandı. Sürücüler ve kaçak geçişlerle ilgisinin bulunduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Kaçak göçmenler de sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri

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