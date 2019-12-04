Kilis'te 6 düzensiz göçmen yakalandı

04.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:23

KİLİS'te, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Söğütlüdere mevkisinde Suriye uyruklu A.Z. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan A.Z. ile ona yardım ettiği iddia edilen M.F. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA