Kilis'te 6 bin menengiç ağacı Antep fıstığına aşılanıyor
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Kilis'te 6 bin menengiç ağacı Antep fıstığına aşılanıyor

Kilis'te 6 bin menengiç ağacı Antep fıstığına aşılanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 6 bin menengiç ağacının Antep fıstığına aşılanma çalışmaları sürüyor.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 6 bin menengiç ağacının Antep fıstığına aşılanma çalışmaları sürüyor.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Bozkaya köyü orman arazisinde bulunan menengiç ağaçlarını Antep fıstığına aşılama çalışmalarını sürüyor. Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Mehmet Demirsoy, menengiç ağaçlarını Antep fıstığına aşılama çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Musabeyli ilçesine bağlı Bozkaya köyü Yukarı Afrın Mikro havza içerisinde münferit olarak bulunan menengiç ağaçlarının aşılama kapsamında buradayız. Sahada bulunan yaklaşık 6 bin menengiç ağacının aşılanarak yöre insanına gelir getirme kapsamında alınan bir programdır burası. Doğal yetişen münferit menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılaması yöre halkına ekonomik katkı sağlamak amacıyla yapılmış bir projedir. Orman köylerini desteklemek amaçlıdır" dedi.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş da 600 hektarlık ağaçlandırma projesi yapıldığını ifade ederek, "Bunun yanında 3 yıllık köylere gelir getirici proje kapsamında doğal olarak yetişen menengiç ağaçlarını Antep fıstığı aşılaması yapılıyor. Bu yıl 2 bin tanesini aşılayacağız. 3 yıl içerisinde 6 bin menengiç ağacını Antep fıstığına aşılayacağız. Tabii köyde vatandaşlar çalıştığı için ücretlerini alacaklar. İnşallah burada başarılı olduğumuz zaman yetişen Antep fıstıklarının toplanmasını köy tüzel kişiliğine vereceğiz. Tarife bedeliyle cüzi bir miktarı ödedikten sonra köylü vatandaş bunlara toplayacak. Aynı zamanda fıstıklara da bakacaklar. Toplayıp satacaklar" dedi. - KİLİS

Kilis'te 6 bin menengiç ağacı Antep fıstığına aşılanıyor
Kilis'te 6 bin menengiç ağacı Antep fıstığına aşılanıyor
Kilis'te 6 bin menengiç ağacı Antep fıstığına aşılanıyor
Kilis'te 6 bin menengiç ağacı Antep fıstığına aşılanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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