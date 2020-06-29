Kilis'te, 59 kilo esrara 2 gözaltı KİLİS'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 59 kilo 22 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

KİLİS'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 59 kilo 22 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu A.C. ve M.R.'nin içinde bulunduğu otomobilde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Mehmet Sanlı Mahallesi'nde durdurduğu araçta yaptığı aramada 59 kilo 22 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, A.C. ve M.R.'yi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: DHA