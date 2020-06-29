Kilis'te 59 kilo esrar ele geçirildi
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Kilis'te 59 kilo esrar ele geçirildi

Kilis'te polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu iki zanlı 59 kilo esrar ile yakalandı.

Kilis'te 59 kilo esrar ele geçirildi
29.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:16

Kilis'te polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu iki zanlı 59 kilo esrar ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu A.C. ve M.R'nin içerisinde bulunduğu aracı Mehmet Sanlı Mahallesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 59 kilogram esrar ele geçirildi. 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alınarak soruşturmaya başladı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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