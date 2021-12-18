Kilis'te 57 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

KİLİS (DHA) - KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 57 göçmen yakalandı, organizatör olduğu belirtilen 4 kişi de gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla göçmen geleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, Yavuzlu köyü mevkisinde durdukları araçlarda, aralarında çocukların da bulunduğu 57 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, M.G., A.M., Ü.M ve A.G. ise jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.