Kilis'te 55 bin öğrenci ders başı yaptı "Bombalara alıştık seslerinden korkmuyoruz"

KİLİS - Kilis'te güvenlik nedeniyle bir hafta ertelenen eğitim öğretim yeniden başladı.

Kilis'te, 32 bin Türk 23 bin Suriyeli olmak üzere 55 bin öğrencinin eğitim gördüğü kentte atılan roketler nedeniyle okulların valilik tarafından bir hafta geç açılmasına karar verilmişti. 22 gün tatil yapan öğrenciler, bugün sabah saatlerinden itibaren ders başı yaptılar.

Öğrenciler, okulların açılmasına sevindiklerini ifade ederek, "Askerlerimizi destekliyoruz. Kilis'e atılan bombalardan korkmuyoruz. Atılan bombaların seslerine de alıştık, korkmuyoruz. Yeniden arkadaşlarımızla beraber okulumuza gelerek ders yapmaya başladık. Okulumuzu özlemiştik" dedi.