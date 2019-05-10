Kilis'te 52 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda bir evin bahçesinde 52 kök Hint keneviri ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma tarafından Musabeyli ilçesine bağlı Delifakıkaradut köyünde bir eve operasyon düzenlendi. Jandarmanın evde yaptığı aramada bahçeye dikili 52 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevire el konulurken 1 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA