Kilis'te 50 dekardan az tarım arazisine sahip çiftçiler kısıtlamadan muaf tutuldu
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Kilis'te 50 dekardan az tarım arazisine sahip çiftçiler kısıtlamadan muaf tutuldu

Kilis'te 50 dekardan az tarım arazisine sahip çiftçiler kısıtlamadan muaf tutuldu
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 50 dekardan az tarım arazisine sahip çiftçilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verildi.

Kilis'te, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 50 dekardan az tarım arazisine sahip çiftçilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmanın başlayacağı 29 Nisan öncesinde yeni kararların alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyet koşulu olarak belirlenen '50 dekar ve üzeri' ibaresinin yürürlükten kaldırılarak, ÇKS'ye kayıtlı tarım arazisine sahip olan çiftçilerimizin sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ve saatlerde zirai üretim amacıyla muafiyet sebebi, konusu, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına şeklinde düzeltilmesi kararlaştırıldı."

Açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve saatlerde çalıştırılacak tarım işçilerinin sayısının arazi ölçeğinden bağımsız olarak 2 kişi ve ÇKS'ye göre her 10 dekar arazi için fazla bir işçi daha olacak şekilde belirlenmesine" karar verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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