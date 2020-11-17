Kilis'te 5 yabancı uyruklu yakalandı
17.11.2020 10:01 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:06
Kilis'te, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.
Kilis'te, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.
Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü B.I, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz