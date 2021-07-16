Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı
KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.
KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde plakası açıklanmayan aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 5 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü N.A. da gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu