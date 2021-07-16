Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde plakası açıklanmayan aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 5 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü N.A. da gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

PKK'dan Afrin'e saldırı: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
PKK'dan Afrin'e saldırı: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Tolga Akış Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Şenol Güneş Mehmet Topal Alper Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 10:59:59. #1.15#

title