Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı
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Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 5 göçmen polis tarafından yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 5 göçmen polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde N.A. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi yakaladı. Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu N.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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