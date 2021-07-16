Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 5 göçmen polis tarafından yakalandı.
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 5 göçmen polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde N.A. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi yakaladı. Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu N.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı