Kilis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı
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Kilis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

13.11.2020 11:21 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:25
Kilis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Oylum Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 1'i çocuk 5 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araç sürücüsü A.H. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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