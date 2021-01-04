Kilis'te 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Kilis'te 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

04.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:55
Kilis'te 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kilis'te bir otomobile düzenlenen operasyonda 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis'te bir otomobile düzenlenen operasyonda 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışma sonucunda ekipler, Mücahitler Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptığı aramada 5 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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