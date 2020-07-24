Kilis'te 43,2 kilogram esrar ele geçirildi Kilis'in Elbeyli içesinde 43,2 kilogram gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'in Elbeyli içesinde 43,2 kilogram gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Geçerli ve Selmincik köyleri kırsalında Ö.K'nin ev ve tarlasında arama yaptı.

Ekipler, 43,2 kilogram esrar, 346 kök kenevir ve 452 uzun namlulu silah mermisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA