Kilis'te 400 litre etil alkol ele geçirildi
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Kilis'te 400 litre etil alkol ele geçirildi

09.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:17
Kilis'te 400 litre etil alkol ele geçirildi

Kilis'te bir araçta 400 litre etil alkol ele geçirildi.

Kilis'te bir araçta 400 litre etil alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aslan Mahallesi'nde bir araçta arama yaptı.

Aramada araç içerisinde 400 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu sürücü H.B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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