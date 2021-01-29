Kilis'te 40 litre sahte içki ele geçirildi

Kilis'te 40 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İslambey Mahallesi'nde bir depoda ve bir kişinin elinde bulunan poşette arama yaptı.

Aramalarda, 40 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.M. ve M.K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz