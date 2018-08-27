Kilis'te 4 Kişinin Bindiği Motosiklet, Hafif Ticari Araç ile Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

KİLİS'te, hafif ticari araç ile 4 kişinin bindiği motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Burçin Özçelik (19) hayatını kaybetti, aynı aileden olan diğer 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kilis-Hatay karayolunda meydana geldi. İsmet A. yönetimindeki 31 Z 6154 plakalı hafif ticari araç, 4 kişinin bindiği Halil Özçelik yönetimindeki 27 SZ 589 plakalı motosiklet ile Hisar köyü yol ayrımında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Özçelik ile motosikletteki eşi Hacer, gelini Burçin ve torunu Berkey Özçelik (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Burçin Özçelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, hafif ticari aracın sürücüsü İsmet A.'yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kilis