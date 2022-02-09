Kilis'te 4 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te 4 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kilis'te 4 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geçen 4 kişi yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geçen 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F. Ş. yönetimindeki aracı Öncüpınar Mahallesinde durdurdu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde araç içerisinde bulunan 4 yabancı uyruklu kişinin illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldiği belirlendi. 4 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, F.Ş'nin ise ifadesinin alındıktan sonra Adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title