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Kilis'te 4 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel
Kilis'te 4 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde plakası açıklanmayan aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 4 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Suriye uyruklu sürücü A.A. ise gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri
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